توقيع عقد شراكة لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات ومعدات التحكم الآلى المبرمج‎ CNC ‎فى مصر‎ ‎

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم ‏توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "دي إم جي موري" الألمانية؛ لتأسيس مصنع لإنتاج ‏ماكينات التحكم الآلي المبرمج‎ CNC ‎في مصر، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة‎.‎

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ووقّع عقد الشراكة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و"كريستيان ‏تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي لشركة " دي إم جي موري‎".‎

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ويأتي تأسيس مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلي‎ CNC، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى ‏القارة الإفريقية، في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ‏مع مسئولي الشركة‎.‎

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وعقب التوقيع، أوضح الفريق عبد المنعم التراس أن السنوات الماضية شهدت تعاونا بين ‏الشركة وعدد من الجهات، منها وزارتا النقل والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، ‏والقطاع الخاص، وتعددت مجالات التعاون مع الشركة مثل: الصناعات الطبية، ومشروع الطلمبات، ‏وتطوير مصنع سيماف، لتطوير وتحديث السكك الحديدية‎.‎

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وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أن عقد الشراكة، الذي تم توقيعه اليوم يأتي تتويجا لهذا ‏التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة؛ حيث تقوم حاليا شركة "دي إم جي موري" - شركة مساهمة، ‏بالاستثمار من خلال التعاون مع الهيئة في مصنع مُميكن بالكامل وعالي البرمجة لإنتاج معدات الخراطة ‏والتفريز على مساحة تبلغ حوالي 60,000 م2 في نطاق مقر الهيئة العربية للتصنيع ، ويُعد أول مصنع ‏ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال عام 2023‏‎.‎

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ويُتيح هذا المصنع كافة الإمكانيات للحلول التقنية الشاملة، التي تشمل التشغيل الآلي المرن، ‏والتحويل الرقمي الكامل، وتجميع التدفق المتطور، عن طريق استخدام أنظمة نقل المركبات الموجهة الآلية، ‏ويرتبط الإنتاج بالقدرة السنوية لأكثر من 1000 ماكينة، بالإضافة لخدمات الرقمنة الصناعية للمصانع ‏وكذلك إنشاء أكاديمية للتدريب على تلك المعدات‎. ‎

من جانبه، قال "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي للشركة: خلال الأعوام الأخيرة، وبفضل ‏جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تحسّن وضع الاقتصاد المصري وانفتحت ‏الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات واعدة للاستثمار، ‏مشيرا إلى أن عقد الشراكة يتعلق بإنشاء أول مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التحكم الآلي الذكي‎ CNC، ‏ومستلزمات الإنتاج، وذلك وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنه بهذه الخطوة ستصبح مصر ‏مركزا للصناعات في المنطقة الإفريقية والعربية، كما أن إنشاء هذا المصنع يستهدف توطين تكنولوجيا ‏صناعة ماكينات التحكم الآلي الرقمي‎ CNC، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق نقلة ‏نوعية كبيرة للصناعة المصرية‎.‎

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وأضاف: "لقد آن الأوان لازدهار القارة الإفريقية، ومصر هي الواجهة لقارة إفريقيا، فهي قارة مليئة ‏بالإمكانيات وتتميز بزيادة الطلب على تقنيات المستقبل، وبإنشاء مصنعنا الذكي، نسعى لنقل التكنولوجيا ‏بشكل مفتوح وصادق وشامل، وكذا لتعزيز التحول الصناعي في هذا البلد، علاوة على ذلك، نحن نخلق ‏فرص عمل جديدة مناسبة للمستقبل ونوفر فرصا مُبهرة للتعليم‎" . ‎

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ومن المقرر أن تفتتح أكاديمية "دي إم جي موري" موقعا جديدا للتدريب في المصنع الجديد؛ ‏للمساهمة بالتعليم الألماني في تعليم الشباب المؤهلين العاملين في مصر، فضلا عن طرح دورات تدريبية ‏على نطاق واسع في المدارس والجامعات المصرية؛ وذلك بهدف إعداد الشباب المتحمس لبيئة العمل ‏الحديثة، إلى جانب المساهمة في تحديث التعليم الصناعي تحت رعاية الرئيس السيسي‎.‎

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وقال: من منطلق أن التعليم الصناعي الحديث يُعد هو الأساس لازدهار النمو الاقتصادي، فإن ‏الشركة تتيح آفاقًا جيدة للشباب من خلال التدريب المستهدف وبرامج التعليم الإضافية للصناعة التحويلية، ‏ولذا ستوفر الأكاديمية دورات تدريبية حديثة لبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمي في مصنع الإنتاج ‏الجديد‎.‎