توريد 5798 طنا من محصول القمح لصوامع وشون محافظة الشرقية

تواصل صوامع وشون محافظة الشرقية، استقبال محصول القمح حصاد 2021 ، والذى بدأ من منتصف أبريل الماضى والمستمر حتى منتصف يونيو القادم بإجمالى مساحه بلغت (408) ألف و(898) فدان مزروعة بمحصول القمح هذا العام.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على الجهات المسوقه لمحصول القمح سواء البنك الزراعى وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهه فيروس كورونا ، والمتابعه المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئوله بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحليه .

كما تابع مع فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة سير عمليتى حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفى لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت (604535) طن و(801) كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (5798) طن و (142) كيلو قمح وتم حصاد (374253) فدان حتى الآن.