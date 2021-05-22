تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية مشددة بامتحان الإعدادية و14 طالبا فى اللجنة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسي للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 / 2021 والتي تُعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المعلن الذي اعتمده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الفترة من 5 / 6 / 2021 حتى 10 / 6 / 2021، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية .

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عقد اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشئون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية والتعليم الإعدادي، وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ( 14 ) طالبا فقط بدلا من ( 20 ) طالبا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب ، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي .

كما أكد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

وشدد سعد على العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج .

يُذكر أن الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال يومي 18 ، 19 مايو الجاري ، كما تم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ( التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ) وفق الكتاب الدوري رقم (7) بتاريخ 14 مارس 2021 .