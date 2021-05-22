تعرف على مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2021

كتب محمود راغب

حوالى شهر تقريبا بات يفصلنا عن فصل الصيف وموعد الانقلاب الصيفى ، حيث يبدأ الصيف فى نصف الكرة الشمالى فى يوم 21 من يونيو المقبل.



وينشر اليوم السابع، لقرائه تفاصيل بدايات فصول السنة وأطوالها خلال العام الجارى كما يلى:

- فصل الربيع :

بدأ السبت 20 مارس

طوله: 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة

- فصل الصيف:

موعده: يبدأ الإثنين 21 يونيه

طوله: 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة

- فصل الخريف:

موعده: يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر

طوله: 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة

- فصل الشتاء:

موعده: يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر

طوله: 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة

وبعد يوم من الانقلاب الشتوى مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.

و بعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان "23.5 درجة شمالا" حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفى).