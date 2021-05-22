اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 09:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2021

السبت، 22 مايو 2021 09:00 ص
تعرف على مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2021 فصل الصيف - أرشفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حوالى شهر تقريبا بات يفصلنا عن فصل الصيف وموعد الانقلاب الصيفى، حيث يبدأ الصيف فى نصف الكرة الشمالى فى يوم 21 من يونيو المقبل.

وينشر اليوم السابع، لقرائه تفاصيل بدايات فصول السنة وأطوالها خلال العام الجارى كما يلى: 

 

- فصل الربيع :

 
بدأ السبت 20 مارس 
 
طوله: 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة 
 

- فصل الصيف: 

 

موعده: يبدأ الإثنين 21 يونيه 
 
طوله: 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة 
 

- فصل الخريف: 

 

موعده: يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر 
 
طوله: 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة
 

- فصل الشتاء: 

 

موعده: يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر  
 
طوله: 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة
 
وبعد يوم من الانقلاب الشتوى مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.
 
و بعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان "23.5 درجة شمالا" حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفى).

الاعتدال الربيعى

الربيع

فصل الربيع

فصل الصيف

الخريف

الشتاء

فصول السنه

النصف الشمالى للكره الارضيه

نصف الكره الارضيه الشمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شهر وينتهى الربيع.. 21 يونيو بداية الانقلاب الصيفى وفصل الصيف بنصف الكرة الشمالى.. أطول نهار فى السنة.. الفصل يستمر 92 يوما و 39 ساعة و 49 دقيقة .. والخريف يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله 89 يوم و 20 ساعة

السبت، 15 مايو 2021 10:00 ص

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

الأحد، 21 يونيو 2020 04:30 ص

"وداعا فصل الربيع" غدا بداية الانقلاب الصيفى.. صيف فى مصر ونصف الكرة الشمالى وشتاء بنصفها الجنوبى.. اليوم وغدا أطول نهار فى السنة بـ14 ساعة.. الفصل يستمر 93 يوما و15 ساعة و46 دقيقة.. والخريف يبدأ 23 سبتمبر

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة