تعرف على الكلية الإكليريكية لإعداد خدام وكهنة × 7 معلومات

كتب: محمد الأحمدى

تعد الكلية الإكليريكية أهم المراكز العلمية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، وهى بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم .

تاريخ الكلية قديما وحديثاً

وضع الأساس الأول لهذا الصرح، القديس مارمرقس أحد السبعين رسولاً، وكاروز الديار المصرية الذي ترك لنا ثلاث جواهر ( إنجيل مرقس، والليتورجية “المنسوبة للقديس كيرلس”، والمدرسة اللاهوتية) .



الكلية الإكليريكية

ويعتبر أول مدير لهذه المدرسة اللاهوتية القديس العلامة يسطس الذي جلس على كرسي مارمرقس وصار السادس في عداد البطاركة. وعين القديس أمونيوس مديراً للمدرسة – ولما جلس أمونيوس “السابع” على الكرسي المرقسي عين مركيانوس لإدارة المدرسة وصار مركيانوس الثامن في عدد البطاركة. وتخرج في هذه المدرسة البابا بطرس السابع عشر خاتم الشهداء والبابا أرشيلاوس الثامن عشر والبابا أثناسيوس الرسولي العشرون والبابا تيموثاوس الثاني والعشرون. وعن طريق هذه المدرسة حفظت التعاليم اللاهوتية المسلمة بالتسليم الرسولى.

وتعطلت المدرسة بسبب الإنشقاق الخلقيدوني في منتصف القرن الخامس الميلادي، وانتقلت من مدينة الإسكندرية إلى الأديرة البحرية ولا سيما دير القديس مقاريوس لذا يعتبر هو الوريث الشرعي للكلية الإكليريكية.

شروط الإلتحاق بالكلية

1 - أن يكون المتقدِم قبطياً أرثوذكسياً، مشهوداً له من أب اعتارفه بتذكية صريحة وواضحة

2 - ألا يكون المتقِدم من الذين ثبت عليهم أي أحكام جنائية أو كنسية بسبب جرائم مشينة، تمس السمعة أو السلوك.

3 - أن يكون المتقدِم حاصلاً على مؤهل عالٍ، سواء بكالوريوس أو ليسانس من أى كلية أو جامعة أو معهد عالٍ معترف به من وازرة التعليم العالي .

4 - لابد من إجتياز الطالب الاختبار الشخصي الشفهي والتحريري بنجاح.

وبالنسبة للشروط الخاصة النهارى بها فقط:

1- أن يحصل المتقدِم على تذكية صريحة من نيافة مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها يذكيه فيها للإلتحاق بالكلية والانتظام في دراستها، على أن تستفيد به الإيبارشية فى الخدمة بعد التخرج.

2 - أن يكون المتقدِم قد أدَّى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفى منها إعفاءاً نهائياً .

3- أن يكون سن المتقِدم لا يزيد فى أكتوبر عام التقديم عن 27 سنة لا أكثر.

4 -أن يكون المتقِدم غير مرتبط بخطبة أو زواج قبل الإلتحاق بالكلية، وأن يلتزم بهذا الشرط طوال فترة الد ارسة.

5 - الإقامة بسكن داخلي خلال فترة الدراسة.

الدراسة بالكلية

تبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل بعدها الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية، إلى جانب الدراسة يخضع طالب القسم النهارى لبرنامج روحي يومى، من صلوات وقراءة وقداسات، أى أن التكوين يشمل الناحية الروحية والعلمية.

وتعتبر السنة الأولى سنة إختبارية إذا رسب فيها الطالب يفصل نهائيا من الكلية.

وتعتبر النسبة للسنوات اللاحقة إذا رسب الطالب فى أكثر من 3 مواد يبقي للإعادة بالنسبة للقسم النهارى، بينما خمس مواد للقسم المسائى.

وتهتم الكلية بسلوك الطالب ومواظبته اهتماماً بالغاً والذي لا يحصل على التقدير اللائق لا يسمح له بدخول امتحانات آخر العام الد ارسي . وتعطي له فرصة لعام اخر ،لأنه يجب أن يكون قدوة ومثالاً يؤهله بأن يكون خادماً ومسئولاً عن شعب .

بالنسة للإنتظام الد ارسي للطالب: تشترط الكلية نسبة 90% كحد ادني للحضور، و75 % للقسم المسائي بدونها لايجوز للطالب أن يتقدم الى امتحان أخر العام مع فرقته.

ويدرس الطالب مواد مثل الكتاب المقدس وأقوال الآباء واللاهوت النظري والعقيدى والروحي واللاهوت الأدبي والمقارن وتاريخ الأديان وتفسير العهدين الجديد والقديم، بالإضافة إلى علوم الوعظ والتسبحة والألحان والأحوال الشخصية واللغات القبطية والإنجليزية واليونانية والعبرية والعربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة.

أهداف الكلية

1 - إعداد خريجي المعاهد والكليات الجامعية المختلفة للخدمة والدراسة والبحث، والعمل على تكامل شخصية المتعلم وتنمية الجوانب الروحية والفكرية والعقائدية لديه.

2 - رفع المستوى العلمي واللاهوتى لكافة الخدام وخاصة رجال الإكليروس.

3 - إعداد المتخصصين والقادة الكنسيين فى مختلف المجالات اللاهوتية والكتابية.

4 - توفير الكوادر الجديدة من أعضاء هيئة التدريس، القادرة على متابعة المستجدات والمستحدثات العلمية والعالمية ومتابعة تحقيق رسالة الكلية الإكليريكية.

5 - إجراء البحوث والدراسات فى مجالات التخصصات المختلفة بالكلية وتقـديم المشورة الفنية فيها وفى مشكلات التعاليم الكنسية والمناهج التعليمية ونشر نتائج البحـوث والدراسات العلمية المرتبطة باللاهوت والكتاب المقدس.

6 - الإسهام فى تطوير الفكر اللاهوتى والتربوى وتطبيقاتها فى حل مشكلات البيئة الكنسية والمجتمع المحلى والإقليمى.

7 - عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في شتى فروع المعرفة اللاهوتية.

8 - المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية في شتى فروع اللاهوتية.

9 - تقديم الاستشارات الروحية والاجتماعية والتربوية النفسية للهيئات والأفراد.

10 - تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات الدينية والتربوية والثقافية المصرية والدولية.

11 - حل المشكلات الدينية والتربوية فى البيئة المحلية وفى المجتمع بوجه عام.

12 - عقد الاتفاقات العلمية والثقافية مع مختلف بلدان العالم كالبعثات الدينية وغيرها. …

13 - تلبية احتياجات المجتمع الكنسى لتحقيق التنمية الروحية والعقائدية عن طريق منح درجات الليسانس ودبلومات الدراسات العليا والماجستير والدكتواره فى اللاهوت.