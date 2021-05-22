تعرف على أسباب وأعراض ترهل البطن وطرق العلاج

كتبت هند عادل

تعانى السيدات بعد الولادة، خاصة بالعملية القيصرية من مشكلة ترهل البطن والتى يطلق عليها علميا "انفراق المستقيم"، وهو انفصال عضلات البطن، يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي والجراحة (شد البطن) أيضًا في التئام ترهل المستقيم.

ووفقا لتقرير لموقع insider عندما تتعرض عضلات البطن المعروفة أيضًا باسم عضلات البطن المستقيمة لضغط كبير بسبب الحمل أو رفع الأثقال المتكرر، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بحالة تعرف باسم الانبساط المستقيم البطني (أو الانبساط المستقيم)، وهو فصل عضلات البطن الذي يحدث عندما تتمدد الأنسجة الضامة.

وقال بوهدانا زازولاك أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي جراحة العظام المعتمد في قسم طب العظام وإعادة التأهيل في جامعة ييل الأمريكية أن هذه الحاله تظهر على الجسم وكأنه انتفاخ أو نتوء في منتصف منطقة المعدة.

إنها حالة تلتئم من تلقاء نفسها في حوالي ستة إلى 12 شهرًا عند الرضع والنساء الحوامل، يمكن أن تساعد التمارين الأساسية في استقرار عضلات البطن أو استشارة معالج طبيعي للمساعدة في تحسين الأعراض.

أعراض ترهل المستقيم"البطن"



انتفاخ في منتصف البطن

آلام أسفل الظهر تسبب صعوبة في رفع الأشياء أو القيام بالأنشطة اليومية الروتينية

ألم في البطن أو الحوض

سلس البول أو فقدان السيطرة على المثانة

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالترهل المستقيمي هم:

النساء الحوامل أو بعد الولادة، وخاصة أولئك اللاتي حملن أكثر من مرة، لأن الرحم النامي يمد عضلات البطن

الأطفال حديثو الولادة ، لأن عضلات البطن لديهم لم تكتمل بعد.

لاعبو كمال الأجسام والعمال والأشخاص الذين يمارسون الكثير من رفع الأثقال ، بسبب الزيادة المتكررة في ضغط البطن.

يؤدي الضغط إلى شد عضلات البطن، مما يجعلها ضعيفة وغير قادرة على توليد ما يكفي من التوتر. هذا يقلل من قدرة قلبك على التحكم في حركة الجذع والحفاظ على استقرار العمود الفقري (المعروف أيضًا باسم الاستقرار الأساسي)

هل يمكنك إصلاح الانبساط المستقيم بدون جراحة؟



في بعض الحالات ، يمكن أن يُشفى انفراق المستقيم من تلقاء نفسه بمرور الوقت، وعادةً لا تكون الجراحة ضرورية إلا لأسباب تجميلية ومع ذلك ، فإن تمارين الاستقرار الأساسية ، مثل تمارين التنفس العميق وتقلصات قاع الحوض ، يمكن أن تحسن حالتك.

ما يجب تجنبه عندما يكون لديك ترهل المستقيم



عندما يكون لديك ترهل المستقيم يجب عليك الامتناع عن القيام بالأنشطة الشاقة التي تضغط على عضلات البطن ، مثل: