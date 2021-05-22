تدشين المرحلة الأولى من مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بديوان عام الغربية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن تدشين المرحلة الأولى من مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بديوان عام محافظة الغربية والتي يتم تنفيذها في مركز التدريب بالمحافظة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة تدريب مديري الإدارات العامة بالديوان في الفترة ما بين 20 مايو 2021 وحتى 3 يونيو 2021.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي انطلاقاً من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي دائماً ما يؤكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، بناء اقتصاد رقمي قوي وجهاز إداري كفء وفعال مما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة تداول البيانات وسهولة الربط بين ديوان المحافظة والمراكز والمدن والأحياء.