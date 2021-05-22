تحرير 6335 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة، على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6335 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2131 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 198 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 مخالفات الدراجات النارية، 37 مخالفة موقف عشوائى، 29 مخالفة لشروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .