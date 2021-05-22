اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تحرير محاضر لـ104 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا بأسبوع

السبت، 22 مايو 2021 03:12 م
تحرير محاضر لـ104 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا بأسبوع حملة أمنية على المواطنين للتأكد من ارتداء الكمامات الواقية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع من شن عدة حملات أمنية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5699 قضية تموينية متنوعة.
 
 
أبرزها ضبط (2336) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (22286) أرجيلة، وغلق (15324) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (104460) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (104163) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (297) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
 
 

كورونا

فيروس كورونا

وزارة الداخلية

حملة امنية

غلق كافيه

غرامة ارتداء الكمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة