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تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن فى 6 أكتوبر لجلسة الغد

السبت، 22 مايو 2021 10:49 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن فى 6 أكتوبر لجلسة الغد محكمة-أرشيفة
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار وجيه شقوير، تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن، وحيازة أسلحة نارية بمنطقة 6 أكتوبر، لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف و أشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي و أيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله، وذلك لما بينهم وبينه من خلاف، وأعدوا تنفيذاً لمخططهم الإجرامى حيث استدرجه المتهمان الأول والثانى لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به فى مكان الواقعة حتى أطلق المتهمين من الثالث حتى الأخير وابل من الطلقات النارية صوبه، مما أدى لإصابته الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

كما أحرز المتهمين من الثالث حتى الأخير أسلحة نارية مششخنة " بندقية ألية سريعة الطلقات"، كما أحرزوا طلقات نارية تستخدم فى هذا السلاح، كما أحرز المتهم الأول مخدر الحشيش بقصد التعاطى.

 


قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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