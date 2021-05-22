اليوم السابع
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بغداد: المراقبة الدولية علي الانتخابات لن تؤثر على سيادة العراق

السبت، 22 مايو 2021 11:00 ص
بغداد: المراقبة الدولية علي الانتخابات لن تؤثر على سيادة العراق انتخابات العراق - أرشيف
أ ش أ

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أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم السبت، أن العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن ملف الانتخابات ، مشيرا إلى أن المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة العراق بالمطلق.
 
وأوضح الهنداوي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية -أن وزير الخارجية العراقي فـؤاد محمد حسين ، أرسل ثلاث خطابات إلى مجلس الأمن الدولي ، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل ، مضيفا أن مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً.
 
وأشار الهنداوي إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستتابع الانتخابات وليست الحكومة ، موضحا أن الحكومة ستراقب عمل المفوضية وتقدم الدعم لها، مع التأكيد على المهنية والشفافية والنزاهة.
 

العراق

الانتخابات

مجلس الأمن

بغداد

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