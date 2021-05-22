بدء فعاليات مبادرة لتشجيع السيدات على أهمية الحصول على لقاح كورونا ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أطلق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إشارة بدء فعاليات المبادرة التوعوية التى ينفذها المجلس القومى للمرأة ببنى سويف بالتعاون مع وزارة الصحة، والتى تستهدف توعية وحث السيدات وأسرهن على الحصول على مصل لقاح فيروس كورونا، حيث حضر فعاليات إطلاق المبادرة كل من: بلال حبش نائب المحافظ، نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والدكتورة هبة عبد العظيم "مقرر مناوب" فرع المجلس.

وأثنى المحافظ خلال اللقاء على المبادرة التى تأتى فى إطار الحملة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة، بهدف توعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهودها الكبيرة لمواجهة تداعيات تلك الجائحة وتوفير اللقاح للمواطنين، وفى إطار التكامل والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتعزيز كافة الجهود ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة هذا المرض.

وأكد محافظ بنى سويف، أهمية الحصول على اللقاء، حيث يساهم ذلك فى دفع جهود الدولة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى الجهد لتوفير اللقاح لكل المواطنين، منوها إلى أنه بنى سويف لديها 7 مراكز لقاح منتشرة على مستوى مراكز المحافظة، بجانب فرق متحركة وفق جدول زمنى محدد.

من جهتها أشارت مقررة فرع المجلس إلى أن المبادرة سوف تبدأ فى الفترة من 25 إلى 27 مايو الجارى بمشاركة 50 من المتطوعات التابعات لفرع المجلس، ويتم خلالها تنظيم زيارات ميدانية فى 21 قرية مع التركيز على قرى مبادرة "حياة كريمة"، بهدف تحفيز وحث السيدات وتوعيتهن بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، وتعريف السيدات بأنواع الأمصال الموجودة بمصر وفروق الجرعات والفئات المستهدفة للتطعيم والفئات الممنوع تطعيمها باللقاح، إلى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح بالاتصال على الخط الساخن 15115 بوزارة الصحة، أو من خلال فرع المجلس بالمحافظة.



جانب من اللقاء



مبادرة المجلس القومى للمراة