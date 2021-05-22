باكستان تدعو المجتمع الدولى للعب الدور لحماية حقوق الشعب الفلسطينى

إسلام آباد /أ ش أ/

دعا وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، المجتمع الدولى إلى لعب الدور الفعال لحماية حقوق وحياة الشعب الفلسطيني.

وجدد قريشى - فى رسالة بمناسبة يوم التضامن مع الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - دعم باكستان الثابت للقضية الفلسطينية، وأدان بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التى أسفرت عن سقوط القتلى والجرحى فى فلسطين، بينهم نساء وأطفال.

وفى السياق، قال وزير الإعلام والإذاعة الباكستانى فواد حسين شودرى إن باكستان لعبت دورا هاما لإنهاء الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأوضح "شودري" أن باكستان اتخذت موقفا حازما وحشدت دعم الدول الصديقة ومثلت المشاعر الحقيقية للأمة الإسلامية اتجاه محنة الفلسطينيين فى الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمناقشة الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى نيويورك.