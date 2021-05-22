انقطاع الكهرباء عن مدينة السنبلاوين لمدة 3 ساعات اليوم لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه ورد إخطارا من شركة كهرباء شمال الدلتا يفيد بفصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع المعاهدة، وذلك اليوم السبت الموافق 22/ 5 /2021، وذلك من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا، لأعمال الصيانة باللوحة.

وأشارت رئاسة المركز، إلى أنه سوف يتأثر عدد من المناطق بفصل التيار بمدينة السنبلاوين، وهي منطقة النخل، وأرض الجمال، والحوال، وطريق نوب، وأرض عبد الجليل، والمعداوى، وطريق الزقازيق، وطريق ميت غمر، وأبو فندى، ومنشية السادات، والشهيد ، وحوض الجنينة، وشارع سعد زغلول، والشيخ عمر، وشارع الإدارة التعليمية، وحي عبد السلام، وسيدي شيمر، وشارع عبد المنعم، البكايرة.