اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق امتحانات النقل والشهادات للقراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية

السبت، 22 مايو 2021 10:37 ص
انطلاق امتحانات النقل والشهادات للقراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية وكيل المنطقة الأزهرية بشمال سيناء يتابع الامتحانات
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم امتحانات النقل والشهادات للقراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان، أنه أدى اليوم طلاب النقل للبنين الامتحان بمعهد العريش الابتدائى القديم، وأدى طالبات النقل للفتيات الامتحان بمعهد آل بدوى.

وتابع البيان أن غرفة العمليات بالمنطقة ، لم تتلق شكوى تتعلق بالمادة العلمية وبالحالة الصحية للطلاب والأعضاء ، ولم يتم التبليغ عن أى إصابة بفيرس كورونا المستجد بين الطلاب والأعضاء .

وتفقد الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للمواد الشرعية والعربية، ومحمد عبد العظيم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب سير امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، ومراجعة مستوى الامتحان وحسن سير نظام الامتحان وتوفير سبل الراحة للطلاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.


شمال سيناء

العريش

الازهر الشريف

منطقة شمال سيناء الازهرية

معهد العريش الابتدائى القديم

وكيل المنطقة الازهرية بشمال سيناء

امتحانات طلاب النقل الازهرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شمال سيناء تواصل احتفالاتها بالذكرى 39 لتحرير أرض الفيروز وعيدها القومى.. افتتاح 3 مشروعات جديدة بتكلفة أكثر من 350 مليون جنيه.. المشروعات الجديدة سوق مطور وتأهيل مقر المنطقة الأزهرية و19 عمارة.. صور

السبت، 24 أبريل 2021 06:00 م

رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتابع امتحانات شهر أبريل بمعاهد الغردقة

السبت، 24 أبريل 2021 02:09 م

انطلاق امتحانات شهر إبريل بقطاع المعاهد الازهرية اليوم.. المناطق الأزهرية تعلن جداول الامتحانات بعد منحها حرية وضعها.. توزيع المطهرات على جميع المعاهد وتشديد الإجراءات الاحترازية

السبت، 24 أبريل 2021 07:00 ص

المنطقة الأزهرية بالقليوبية تبحث خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة