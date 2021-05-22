انطلاق امتحانات النقل والشهادات للقراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم امتحانات النقل والشهادات للقراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان، أنه أدى اليوم طلاب النقل للبنين الامتحان بمعهد العريش الابتدائى القديم، وأدى طالبات النقل للفتيات الامتحان بمعهد آل بدوى.

وتابع البيان أن غرفة العمليات بالمنطقة ، لم تتلق شكوى تتعلق بالمادة العلمية وبالحالة الصحية للطلاب والأعضاء ، ولم يتم التبليغ عن أى إصابة بفيرس كورونا المستجد بين الطلاب والأعضاء .

وتفقد الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للمواد الشرعية والعربية، ومحمد عبد العظيم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب سير امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، ومراجعة مستوى الامتحان وحسن سير نظام الامتحان وتوفير سبل الراحة للطلاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.