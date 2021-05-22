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انطلاق أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة بشوارع البحيرة.. صور وفيديو

السبت، 22 مايو 2021 11:43 ص
انطلاق أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة بشوارع البحيرة.. صور وفيديو انطلاق أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة بشوارع البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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انطلقت منذ قليل فعاليات أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة بالبحيرة بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

انطلاق-أولمبياد-الطفل-المصرى-فى-نسخته-الثالثة-بشوارع-البحيرة-(1)

وتم إطلاق شعلة الأولمبياد من شارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور بمشاركة محافظ البحيرة ورؤساء القطاعات الشبابية بالمحافظة بالإضافة إلى أكثر من 200 من الشباب والطلائع.

انطلاق-أولمبياد-الطفل-المصرى-فى-نسخته-الثالثة-بشوارع-البحيرة-(2)

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إن الأولمبياد سيتم تنفيذها فى 12 لعبة مختلفة وهى: خماسى قدم ، سلة، طائرة، يد، ألعاب قوى، كراتية ، تايكوندو ، تنس طاولة ، سباحة ، رفع أثقال ، مصارعة حرة وجودو، مضيفا أن الأولمبياد يستفيد منها الأطفال فى المرحلة العمرية من 12 إلى 14 سنة من مواليد 2007 حتى 2009 .

انطلاق-أولمبياد-الطفل-المصرى-فى-نسخته-الثالثة-بشوارع-البحيرة-(3)

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أنه تم عقد اجتماع تنسيقى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ومديري إدارات الشباب الفرعية، وذلك لتنسيق الجهود من أجل نجاح هذا المشروع الحياة الذى يرفع من قدرات ومهارات الشباب المصرى.

انطلاق-أولمبياد-الطفل-المصرى-فى-نسخته-الثالثة-بشوارع-البحيرة-(4)
 
انطلاق-أولمبياد-الطفل-المصرى-فى-نسخته-الثالثة-بشوارع-البحيرة-(5)
 
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انطلاق-أولمبياد-الطفل-المصرى-فى-نسخته-الثالثة-بشوارع-البحيرة-(7)
 
انطلاق-أولمبياد-الطفل-المصرى-فى-نسخته-الثالثة-بشوارع-البحيرة-(8)
 

اولمبياد الطفل المصرى

محافظه البحيره

محافظ البحيره

مديريه الشباب بالبحيره

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