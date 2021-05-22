الهند توافق على أول اختبار منزلى للكشف عن كورونا.. تعرف على طريقة الاستخدام

كتب - محمود جلال

وافق المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) على أول اختبارمنزلى لـ فيروس كورونا، وتبلغ تكلفة مجموعة اختبار المستضد السريع المعتمدة في المنزل 250 دولارًا أمريكيًا، وقال المجلس الهندى إنه يجب فقط على الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض والمخالطين الفوريين للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في المختبر استخدام الاختبار المنزلي وقراءة النتيجة حسبما نشر في موقع boldsky.



الاختبار المنزلي فيروس كورونا

كيفية استخدام الاختبار المنزلي فيروس كورونا؟

- ابحث عن مكان نظيف لإجراء الاختبار.

- استخدم طاولة وقم بتطهير السطح جيدًا، يرجى غسل يديك بالصابون وتجفيفهما قبل إجراء الاختبار.

-عليك إدخال مسحة الأنف في كل من فتحتي الأنف حتى 2 إلى 4 سم أو حتى تشعر بالمقاومة.

- لف المسحة 4-5 مرات في كل من فتحة الأنف.



الاختبار المنزلي فيروس كورونا

- اغمر المسحة في أنبوب الاستخراج المملوء مسبقًا وأغلق غطاء الأنبوب.

- أضف قطرتين من السائل من الأنبوب على بطاقة الاختبار وانتظر لمدة 15 دقيقة عادة، سوف يستغرق الأمر من 5 إلى 7 دقائق لاكتشاف حالة إيجابية.

كيف تقرأ النتيجة اختبار لفيروس كورونا؟

- في بطاقة الاختبار، سيكون هناك قسمان - قسم التحكم وقسم الاختبار.

- بعد وضع السائل فيه، إذا ظهر الشريط فقط في قسم التحكم (ج)، تكون النتيجة سلبية.

- إذا ظهر الشريط في كل من قسم التحكم وقسم الاختبار (T)، فهذا يعني أن الفيروس قد تم اكتشافه، وأن الاختبار كان إيجابيًا.



الاختبار المنزلي فيروس كورونا

- بعد الاختبار، يتعين على جميع المستخدمين النقر فوق صورة لشريط الاختبار بنفس الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لتنزيل تطبيق الهاتف المحمول وتسجيل المستخدم.

- سيقوم التطبيق بالتقاط نتيجة الاختبار، والتي ترتبط ببوابة اختبار فيروس كورونا، حيث سيتم تخزين جميع البيانات في النهاية.

- بعد اكتمال 15 دقيقة، سيصدر التطبيق رنينًا وستكون النتيجة متاحة في التطبيق.

كيف يتم حفظ الاختبار؟ كيف تتخلص من الاختبار بأمان؟

- احفظ الاختبار في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

- يجب أن يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال، كما يجب التخلص من جميع محتويات المجموعة في كيس الخطر البيولوجي كنفايات بيولوجية.



الاختبار المنزلي فيروس كورونا

- يجب التخلص من بطاقة الاختبار حال استخدامها أكثر من عشر دقائق.