النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لمستشار وزير الصحة الأسبق

كتب علاء رضوان

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة الأسبق، على حكم السجن والغرامة الصادرين بحقه، في القضية التي تحمل رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب والمعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة، وأيدت حكم محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في عام 2018، قد قضت بمعاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة» وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة.

وأودعت المحكمة حيثياتها أنه في غضون الفترة مابين مطلع غضون يناير اتفق المتهين واتحدت إرادتهما على الرشوة المكتملة الأركان فإن المتهم الأول بصفته موظف عمومي لمستشار وزير الصحة، ونزوعا منه بالاتجار في وظيفته العامة والرغبة في الكسب بالحرام.

وأضافت الحيثيات أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل بصفته بأنه طلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، كما أخذ منه 8 شيكات إجمالي 2 مليون مقابل إسناد مشروعات له، وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثاني وصل في ارتكاب جريمة الرشوة بأن سهل الاتصال بين كل منهم واعترف المتهمين في القضية بارتكاب الواقعة بالتفاصيل الكاملة.