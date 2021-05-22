اليوم السابع
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خالد صلاح
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الكويت ترفع الحجر الصحي عن المحصنين ضد كورونا

السبت، 22 مايو 2021 11:51 ص
الكويت ترفع الحجر الصحي عن المحصنين ضد كورونا خطوط الطيران الكويتية
أ ش أ

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قال نائب المدیر العام لشؤون التخطیط والمشاریع والمتحدث الرسمي باسم وزارة الطیران المدني الكويتية سعد العتیبي، إن قرار إعفاء المواطنین القادمین إلى البلاد المحصنین ضد فیروس كورونا (كوفید - 19) والمتعافین من الإصابة من الحجر الصحي سیدخل حیز التنفیذ اعتبارا من الیوم السبت.
 
وقال العتيبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية - إن القرار یشمل المواطنین ممن مضى على تلقیھم الجرعة الأولى أسبوعان، وكذلك المتعافین ممن مضى على شفائھم مدة لا تتجاوز 90 یوما، مضيفا أنه یتعین على جمیع القادمین إلى البلاد وقبل صعود الطائرة إبراز شھادة طبیة تفید بالخلو من الإصابة بالفیروس (بي.سي.آر) على ألا تتجاوز مدتھا 72 ساعة قبل موعد الرحلة سواء كان الراكب قد حصن بتلقي اللقاح أو لم یتلقاه.
 
وأشار إلى أنه یتوجب أیضا على الراكب القادم دفع قیمة فحص (بي.سي.آر) واحد من خلال منصة (كویت مسافر) قبل صعوده الطائرة متوجھا إلى الكویت، حيث أن الحجر المقرر علیه ینتھي شریطة إجراء الفحص خلال مدة أقصاھا ثلاثة أیام من تاریخ الوصول تفید بالخلو من الإصابة بفیروس (كورونا).
 
وأوضح العتيبي أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غیر الكویتیین إلى البلاد لا یزال مستمرا حتى إشعار آخر، مؤكدا ضرورة تسجیل المغادر من مطار الكویت الدولي في منصة (كویت مسافر) وتسجیل القادم في المنصة نفسھا إلى جانب تطبیق (شلونك).
 

الكويت

كورونا

خطوط الطيران

كوفيد19

سعد العتيبي

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