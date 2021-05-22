اليوم السابع
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الكهرباء: الممارسة عبارة عن متوسط استهلاك وغرامة مالية على سارقى التيار

السبت، 22 مايو 2021 10:00 م
الكهرباء: الممارسة عبارة عن متوسط استهلاك وغرامة مالية على سارقى التيار الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المحاسبة بنظام الممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى غير عادلة سواء للمواطن أو الدولة، موكدا أنه يتم حساب قيمة الممارسة وفقا لعدد من القواعد الفنية ومتوسط استهلاك المواطن.

 

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سداد قيمة الممارسة بشكل منتظم شرط أساسى لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، لافتا إلى أن من يمتنع عن سداد لن يتم تركيب عدادات الكهرباء الكودية له.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء  والطاقة المتجددة، إن أى مواطن يجد أن قيمة الممارسة مبالغ فيها عليه التوجه لشركة الكهرباء التابع لها والتقدم بتظلم لإعادة حساب متوسط الاستهلاك، مضيفا أن الوزارة ترحب بجميع شكاوى المواطنين وتحرص على العمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.

 

وأشار حمزة إلى أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية أنتهت من عمل ما يقرب من 150 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.

 


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