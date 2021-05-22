الكشف على ألف مريض بالقافلة الطبية ببنى عبس بأولاد صقر ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية ، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بنى عبس التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأستمرت القافلة لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1000مريض من أهالى القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

فى سياق متصل ، قام فريق طبى بقسم القسطرة بمستشفى الزقازيق العام ، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشارى القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور محمد هانى أخصائى القلب بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي ، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة ، لحالة حرجة تم تحويلها من مستشفى القنايات المركزي ، وتم استقبالها ودخولها وحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي، وعلى الفور تم التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، والذى قرر بعمل قسطرة إنقاذية عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبى المعاون له، وإجراء قسطرة إنقاذية فورية، وتم تركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفي.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن إجمالى إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ 421 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبى لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.