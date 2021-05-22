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العراق يرحب بالمساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

السبت، 22 مايو 2021 12:18 م
العراق يرحب بالمساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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رحبت الحكومة العراقية اليوم السبت، بالتَوَصُّل إلى اتفاق وقفِ إطلاق النار والهجمات على المواطنين  الفلسطينيين .
 
وأشادت الحكومة العراقية فى بيان لها حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه بالمساعي العربيّة والدوليّة لتحقيق ذلك،سيما المساعي التي قدّمتها جمهوريةُ مِصر العربيّة.
 
وقال البيان: "إنَّ المواقف الشجاعة  للشعب الفلسطيني وهو يدافعُ عن أرضهِ ومقدّساتِه،كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضيّة الفلسطينية".
 
وأضاف: "إذ نُؤكِّدُ على ضرورة التوصُّل لحلٍ عادلٍ وشامل لهذه القضيّة المحوريّة،نترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المسيرة،وندعو للجرحى بالشفاء العاجل".
 
 

العراق

الحكومة العراقية

مصر

غزة

وقف اطلاق النار

اسرائيل

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