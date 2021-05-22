العراق يرحب بالمساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

كتب أحمد جمعة

رحبت الحكومة العراقية اليوم السبت، بالتَوَصُّل إلى اتفاق وقفِ إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين .

وأشادت الحكومة العراقية فى بيان لها حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه بالمساعي العربيّة والدوليّة لتحقيق ذلك،سيما المساعي التي قدّمتها جمهوريةُ مِصر العربيّة.

وقال البيان: "إنَّ المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافعُ عن أرضهِ ومقدّساتِه،كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضيّة الفلسطينية".

وأضاف: "إذ نُؤكِّدُ على ضرورة التوصُّل لحلٍ عادلٍ وشامل لهذه القضيّة المحوريّة،نترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المسيرة،وندعو للجرحى بالشفاء العاجل".