العراق: القضاء على 90 % من تمويلات التنظيمات الإرهابية فى البلاد

كتب سمير حسنى

كشف صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، عن أنه تم تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى خلال الفترة الماضية فى البلاد.

وقال النعمان ـ فى تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز الإخبارية، اليوم السبت، إن أجهزة الدولة لمكافحة الإرهاب تمكنت وبالتنسيق مع البنك المركزى العراقى ووزارة المالية العراقية، من القضاء على أكثر من 90 % من التمويلات التى تصل إلى تنظيم داعش الإرهابى سواء كانت داخلية أو خارجية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قوة تنظيم داعش الإرهابى أصبحت حاليا ضعيفة ومتلاشية عقب العمليات الأمنية الاستباقية، التى تشنها القوات الأمنية فى البلاد وتسفر عن اعتقال وقتل قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، مؤكدا فى الوقت نفسه بذل الأجهزة الأمنية خلال الفترة المقبلة قصارى جهودها لملاحقة وطرد تنظيم داعش الإرهابى من البلاد نهائيا.

وأضاف المسؤول العراقى أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابى يختبئون حاليا فى مناطق ذات تضاريس جغرافية صعبة، ولكنها ليست بعيدة عن قوات مكافحة الإرهاب وسيتم ملاحقتهم فى الأيام القادمة خلال عمليات استباقية، ومفاجئة من شأنها أن تضعف قدرة وقوة التنظيم على القيام بأى عمليات إرهابية فى البلاد".

ويأتى هذا التصريح فى الوقت الذى أعلن فيه جهاز مكافحة الإرهاب أنه تمكن من القيام بتنفيذ 144 عملية أمنية ، تم خلالها قتل 107 إرهابيين واعتقال 133 آخرين بينهم قياديون فى تنظيم داعش الإرهابي.