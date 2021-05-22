العالم يحتفل باليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. تعرف عليه

كتبت أسماء نصار

يخصص العالم يوم 22 من شهر مايو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى، حيث يوافق تاريخ اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجى فى 22 مايو 1992.

وترجع أهمية التنوع البيولوجى فى كونه هو مصدر السلع والخدمات الأساسية، التي ينعم بها كوكبنا وتعتمد على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الايكولوجية، فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، وبالمسكن والدواء والغذاء الروحي والاكسيجين الذي نتنفسه وتنقية المياه ومجابهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

وتتميز مصر بتنوع النظم البيئية والحياة البرية لديها، حيث تضم أكثر من 4 آلاف و500 نوع من النباتات، بواقع "2365 من النباتات الزهرية، و2420 نوع من الفطريات، و1483 نوعا من الطحالب".

كما يوجد فى مصر 111 نوعا من الثدييات، و109 أنواع من الزواحف، و9 أنواع من البرمائيات، وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، 800 نوع من الرخويات البحرية، 1000 نوع من القشريات، أكثر من 325 نوعا من الشعاب المرجانية، ومن 10 آلاف إلى 15 ألف نوع من الحشرات، و480 نوعا من الطيور.

وهناك عدة أسباب رئيسية لتدهور التنوع البيولوجى ، هى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، الإنتاج والاستهلاك غير المستدام، الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ونوبات الجفاف، وتغير المناخ، وتدهور وتفتت البيئات الطبيعية، وتغير استخدام الأراضى، وإدخال أنواع جديدة في الزراعة، الاستخدام الزائد للأسمدة والمبيدات وزيادة التلوث.

ويمكن الحفاظ على التنوع البيولوجى، من خلال زيارة المحميات الطبيعية، والتعرف على محتوياتها وأهميتها لحياتنا، مع الحفاظ على عدم إزعاج الحيوانات فى أوكارها والطيور فى أعشاشها، عدم إلقاء المخلفات فى البحار ونهر النيل، أو الأماكن غير المخصصة لها، وعدم الاتجار فى الكائنات البرية، والحث على إجراء حملات النظافة للبيئات المختلفة.