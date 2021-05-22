اليوم السابع
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الصحة عن الإفراط فى تناول الفيتامينات: تؤدى لزيادة ترسبات الأملاح على الكلى

السبت، 22 مايو 2021 01:00 ص
الصحة عن الإفراط فى تناول الفيتامينات: تؤدى لزيادة ترسبات الأملاح على الكلى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان.
 
وأوضحت وزارة الصحة، أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة، مؤكدًا أن الإفراط في تناول تلك الفيتامينات قد يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، والذي يغنى عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص، حيث يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.
 
 
 

الصحة

الفيتامينات

ترسبات الأملاح

الكلى

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