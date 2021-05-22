اليوم السابع
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الشرطة العراقية تعلن تدمير وكر لتنظيم داعش وضبط مخازن أسلحة بصلاح الدين

السبت، 22 مايو 2021 04:02 م
الشرطة العراقية تعلن تدمير وكر لتنظيم داعش وضبط مخازن أسلحة بصلاح الدين عناصر من الشرطه العراقيه
بغداد أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، تدمير وكر وضبط عتاد ودراجة نارية فى صلاح الدين.

وقالت الخلية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "إنه من خلال تدقيق المعلومات الاستخبارية فى قضاء طوزخورماتو شرقى محافظة صلاح الدين، وبعملية استباقية ونوعية، جاءت بناءً على الأهداف المثبتة لدى فرقة الرد السريع، باشرت قوة من اللواء الثالث فرقة التدخل السريع، بملاحقة عناصر داعش الإرهابى فى مناطق وادى الكور، وقرى الأخضير، والبو ثعليب، والبو سليم، والبو عكفة، وصولا الى الحدود الفاصلة مع محافظة ديالى جنوباً".

وأضاف البيان، أنه تم خلالها تدمير وكر للإرهابيين وضبط دراجة نارية يستخدمها عناصر داعش للتنقل ونصب العبوات، حيث جرى تفجير عبوة ناسفة.

 


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العراق

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