السودان يرحب بوقف إطلاق النار فى غزة ويشيد بجهود مصر للتوصل إلى الإتفاق

وكالات

قالت وزارة الخارجية السودانية الجمعة إن السودان يرحب بإعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ويقدر الجهود المصرية والإقليمية والدولية للتوصل لهذا الاتفاق.

ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي و"الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص لاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات المتعمدة والاعتداءات الجسيمة على حقوق الشعب الفلسطيني التي وقعت أثناء ذلك التصعيد الخطير".

وانضم السودان العام الماضي للإمارات والبحرين والمغرب في الموافقة على المضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقات توسطت في إبرامها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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