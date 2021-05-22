اليوم السابع
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السبت، 22 مايو 2021 12:52 م
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الرئيس اليمني: هناك بوادر ممكنة للسلام في البلاد رغم الظروف الراهنة

السبت، 22 مايو 2021 12:00 م
الرئيس اليمني: هناك بوادر ممكنة للسلام في البلاد رغم الظروف الراهنة اليمن
أ ش أ

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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها البلاد.
 
جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، خلال لقاء الرئيس اليمني، في مدينة الرياض، مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل المنتهية فترة عمله.
 
وأشاد الرئيس هادي ، بالجهود التي بذلها السفير هنزل خلال مدة عمله لمصلحة اليمن والولايات المتحدة والسلام بصورة عامة في ظل الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها اليمن وبوادر السلام الممكنة من خلال جهود المبعوثَين الأمريكي والأممي التي يتطلع إليها الشعب اليمني، مؤكداً استحالة تقبل اليمنيين لنقل التجربة الإيرانية.
 
كما أكد تطلع حكومته للسلام والحوار وفقاً لمرجعياته المتعارف عليها ووقف الحرب وتخفيف الأعباء عن كاهل اليمنيين.

عبدربه منصور هادي

اليمن

الرئيس اليمني

مدينة الرياض

السفير الأمريكي

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