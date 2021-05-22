الرئيس اللبنانى: حريصون على مكافحة التهريب ومنع ما يسيئ إلى علاقتنا مع الدول الصديقة

بيروت /أ ش أ/

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، حرص لبنان على مكافحة التهريب على جميع أنواعه، وإحباط كل المحاولات التى تسيئ إلى سمعته وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.

ونوه الرئيس اللبنانى – فى بيان له اليوم - بإحباط أكبر عملية تهريب مخدر الحشيش بوزن 4 أطنان كان سيتم تهريبها عبر ميناء صيدا البحرى القديم، مهنئا بالإنجاز الذى حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات فى الشرطة القضائية ومخابرات الجيش وجهاز الأمن العام.

وشدد الرئيس اللبنانى على أن التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذى لطالما دعا إلى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التى تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب.