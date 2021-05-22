الرئاسة اللبنانية تعلن ضبط شحنة حشيش ضخمة فى ميناء صيدا قبل تهريبها لمصر

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، إحباط أكبر عملية تهريب مخدر الحشيش بوزن أربعة أطنان، كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم إلى الإسكندرية، مهنئا بالإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات فى الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والأمن العام، وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة فى بعبدا.
وكان الرئيس عون تابع مسار ضبط عملية التهريب هذه من خلال التقارير التي وردت اليه، مشددا على أن التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي طالما دعا إلى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.
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بواسطة:
drissi
أهداف سرية لمسرحية حرب قطاع غزة
ما أهداف مسرحية حرب فلسطينيين في قطاع غزة بين حركة حماس أخوان أرهابية و أسرائيل فهي تهدف لأستغلال و توظيف تلك الحرب المزورة على شكل مسرحية بهدف مواصلة تفرقة بين الفلسطيين أي تفرقة بين الفلسطينيين وطنيين و فلسطيينيين أرهابيين و أيضا الهدف من هذه حرب مزورة هو تلميع و محاولة تحسين صورة الجماعات الأخوان أرهابية في جميع دول العربية أمام شعوب تلك دول العربية حتى تكون تحفيز لهم للوصول للسلطة و الحكم في تلك دول عربية سوائا عن طريق تزوير أنتخابات أو عن طريق أنقلابات و أيضا الهدف من تلك الحرب مزورة في قطاع غزة هو أستعمال شعب الفلسطيني كذروع بشرية لضمان بقائهم في المناصب سياسية لمواصلة أستفادة من أموال دولة قطر راعية أرهاب