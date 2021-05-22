الداخلية تضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بالقاهرة)، بالاتجار بالنقد الأجنبى و تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة وذلك بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية - هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم")، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.

وفي سياق متصل، أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة خدمة أحد الكمائن بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) حال استقلالهما إحدى السيارات الأجرة ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية)، بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة مقابل مبلغ مالى بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.