الداخلية تضبط 172 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية

كتب ــ محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعة والأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية من ضبط (2 مصنع وشركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (172,095 طن أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.

وأسفرت الجهود في مجال الطب البيطرى عن ضبط 4 محلات جزارة بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت (26 كيلو جرام دهون) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.

وأثمرت الجهود في مجال حماية البيئة والتفتيش البيئي عن ضبط 4 منشآت صناعيةعدم "الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وجود شهادات صحية، ارتداء العاملين مهمات الوقاية، سجل الحالة البيئية"- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، بنطاق مديرية أمن بنى سويف بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 37 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف، وتم ضبط 45 قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانونى "حماية نهر النيل - حماية منافع الرى والصرف" بنطاق مديرية أمن بنى سويف.