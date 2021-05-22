الحياة تعود للحدائق.. شاهد إقبال المواطنين على حديقة الأمل بالمحلة.. لايف وصور

ورصد اليوم السابع إقبال المواطنين منذ الصباح على حديقة الأمل بالمحلة، منذ الصباح الباكر لقضاء أوقاتا وسط الأشجار والزهور ونباتات الزينة.

وتعد الحديقة المتتفس الوحيد لمدينة المحلة، والمقامة على مصرف زفتي المغطي بطول 17الف متر كمتنفس لأهالي المحلة والقرى المجاورة.

وتتمتع الحديقة بوجود اعداد كبيرة من الأشجار والزهور والنباتات والتي تضفي مظهر جمالي بالحديقة أمام زوارها، والحديقة مجهزة بمقاعد ومظلات لجلوس المواطنين عليها، ليستظلوا بها من أشعة الشمس.

وجهز حي ثان المحله برئاسة المحاسب احمد المغاوري سليمان رئيس الحي الحديقة بعمل حملة نظافة مكبرة وكنس الأتربة ورفع اوراق الاشجار المتساقطه لاستقبال زوار الحديقة.

وتوافد المواطنين مصطحبين أطفالهم معهم الي الحديقة لقضاء أوقاتهم، ويستغل الأطفال المساحات الكبيرة في اللعب والتقاط الصور التذكارية.