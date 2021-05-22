الحكومة العراقية تقرر نقل السجناء الخطرين من الموصل لسجون شديدة الإحكام

كتب : أحمد علوى

كشف اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس الجمعة، عن توجيهات حكومية لنقل "السجناء الخطرين" في محافظة الموصل لسجون محكمة.

وأضاف، أن "هناك توجيهات لنقل النزلاء إلى سجون المحكمة بشكل أكبر، كون قيادات الشرطة لديها سجون، لكن الأعداد كثيرة، وتم العمل بهذا الخصوص".

وأشار رسول، إلى أن "هناك خطة موضوعة، حيث كان هناك استيعاب للسجناء الخطرين، والوضع الأمني في نينوى يسير بشكل جيد، وأن هناك أمنا واستقرارا، وأن القوات الأمنية تنفذ عمليات نوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".