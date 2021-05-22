وقال رسول ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن "القوات الأمنية تمكنت خلال شهر واحد من قتل 20 إرهابيا، و ضبط 200 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من العراق"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الفترة المقبلة ستشهد عمليات نوعية مشددة لملاحقة وطرد فلول داعش الإرهابية، وذلك في ظل استمرار العمليات الأمنية في مختلف مناطق البلاد".



وأضاف المسؤول العراقي أن هذه العمليات تأتي عقب توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتفعيل الجهد الاستخباري والقيام بعمليات استباقية لبقايا عصابات داعش الإرهابية في البلاد".



وكانت القوات الأمنية العراقية قد تسلمت في وقت سابق من هذا الشهر من التحالف الدولي معدات عسكرية لمحاربة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.



وتشهد مناطق متفرقة من العراق بشكل شبه يومي عمليات عسكرية وأمنية تشارك فيها مختلف قطاعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية بمساندة من قبل قوات التحالف الدولي لمطاردة فلول داعش التي تنشط بين الحين والآخر في تنفيذ عمليات بمناطق متفرقة من البلاد.