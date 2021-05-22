الجمعة 11 يونيو غرة شهر ذو القعدة فلكيا لعام 1442 هجريا

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 53 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من شوال 1442 هجريا الموافق 10 يونيو (يوم الرؤية).



ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة جاكرتا بإندونيسيا ويغرب الهلال الجديد فيها قبل غروب شمس بـ5 دقائق، كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ3 دقائق في كوالالمبور بماليزيا.



ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9 - 12 دقيقة).



ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (5 - 17 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1442 هجريا فلكيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021.



وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".



ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.