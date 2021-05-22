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التحقيقات الأولية فى مقتل شاب على يد ميكانيكى بعين شمس: الجريمة نتيجة خلافات سابقة

السبت، 22 مايو 2021 11:00 م
التحقيقات الأولية فى مقتل شاب على يد ميكانيكى بعين شمس: الجريمة نتيجة خلافات سابقة حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات نيابة عين شمس الأولية مع "ميكانيكى" متهم بقتل شاب، عن أن المتهم والمجنى عليه نشبت بينهما مشادة كلامة حادة تطورت إلى التشابك بالأيدى بسبب خلافات قديمة بينهما بسبب الجيرة، واحتد الخلاف بينهما إلى أن استل المتهم "مفك" من ورشته، وتعدى به على المجنى عليه مسددًا له طعنة نافذة أسقطته على الأرض غارقا في دمائه وتوفى قبل نقله للمستشفى.

وكانت النيابة أمرت بحبس الميكانيكي بتهمة قتل شاب طعنا بمفك 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وامرت بدفن الجثة عقب تشريحها وسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من مستشفى الدمرداش باستقبال شاب (18 سنة)، مقيم بدائرة القسم، جثة هامدة بسبب إصابته بطعنة نافذة فى الصدر.

وانتقل رجال المباحث لمحل سكن الضحية واستمعوا لشهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظوا على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.

وتبين لرجال المباحث نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى طعن خلالها المتهم المجنى عليه بمفك فى الصدر فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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