الإعدام لخراط قتل زوجته حرقا داخل غرفة نومها بسبب خلافات بينهما في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم حضوريا، خراطا قتل زوجته بإشعال النيران بها حرقا، بالإعدام شنقا. صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى، ومدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 422294 لسنة 2020جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، من اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا بوصول ربة منزل 25 سنة مقيمة دائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام خراط 27 سنة مقيم دائرة مركز الزقازيق، زوج المجنى عليها، بارتكاب الواقعة، عمدا مع سبق الإصرار، بسكب كمية من البنزين عليها، داخل غرفة نومها وأشعل النيران بجسدها، قاصدا إزهاق روحها لخلافات بينهما.

تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، تمت إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، وتمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.