اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 مايو 2021 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأعلى للجامعات: مخطط إنهاء إجراء الامتحانات قبل 25 يوليو المقبل

السبت، 22 مايو 2021 11:16 م
الأعلى للجامعات: مخطط إنهاء إجراء الامتحانات قبل 25 يوليو المقبل جامعة القاهرة
كتب - أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد حلمى أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية، إن الدروس العملية سيكون وجود الطلاب فيها حضوريا، والدروس النظرية ستكون أونلاين، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من إجراء الامتحانات قبل الخامس عشر من شهر يوليو المقبل، مضيفا أن أكثر من 90% من جامعات مصر انتهت من امتحانات الميدتيرم، والجامعات التي لم تنته سنقوم بعمل ورقة منفصلة لهم مع الامتحان النهائي وبدرجات منفصلة عن الامتحانات.

وتابع حلمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الطلاب تم توزيعهم في حضور المواد العملية على أكثر من صالة حتى يكون عدد الطلاب أقل، وبالتالي يتم مد اليوم الدراسي في الجامعات لاستيعاب جميع الطلاب.

جامعة القاهرة

المجلس الأعلى للجامعات

اجراء الامتحانات

امتحانات الميد تيرم

امتحانات الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة