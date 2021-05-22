الأعلى للجامعات: مخطط إنهاء إجراء الامتحانات قبل 25 يوليو المقبل

كتب - أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمد حلمى أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية، إن الدروس العملية سيكون وجود الطلاب فيها حضوريا، والدروس النظرية ستكون أونلاين، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من إجراء الامتحانات قبل الخامس عشر من شهر يوليو المقبل، مضيفا أن أكثر من 90% من جامعات مصر انتهت من امتحانات الميدتيرم، والجامعات التي لم تنته سنقوم بعمل ورقة منفصلة لهم مع الامتحان النهائي وبدرجات منفصلة عن الامتحانات.



وتابع حلمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الطلاب تم توزيعهم في حضور المواد العملية على أكثر من صالة حتى يكون عدد الطلاب أقل، وبالتالي يتم مد اليوم الدراسي في الجامعات لاستيعاب جميع الطلاب.