الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومى لمرضى بالمستشفيات

كتب ـ محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ(ثلاثة من المواطنين" نظراً لظروفهم الصحية" بمحال إقامتهم وبالمستشفيات بمحافظتى القاهرة وكفرالشيخ)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .

وواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.