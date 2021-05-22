اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 22 مايو 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت استقرارا وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيه.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيهات.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.
- الفلفل الألوان 21 جنيها.
- الليمون بـ 30 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
- ‏‎‏‎العنب الأحمر 25 جنيها.
- العنب الأبيض 17 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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