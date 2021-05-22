اختلال ضغط الدم ونقص الكالسيوم أبرز أسباب ضعف العظام.. اعرف التفاصيل

كتبت سماح لبيب

هناك عدد من العناصر التى تؤثر فى تكوين عظام الجسم، وصحة وسلامة الشخص، والتى عادة ما تكون إما الإصابة بنقص الفيتامينات الخاصة بتكوين الجسم، أو ممارسة عادات غذائية أو صحية ضارة تؤثر مباشرة على صحة العظام، ويلجأ حينها الشخص لاستشارة الطبيب والعلاج الدوائى لوقف الألم الناتج عن العظام، ومتابعة السبب وراء تأثرها، ووفقا لموقع "health line" الطبى فإن أبرز العناصر التى تؤثر فى صحة بنيان عظام الجسم هى:

1- اختلال ضغط الدم



ضغط الدم

2- النظام الغذائى الصحى وممارسة الشخص له أو تناول أطعمة غير صحية تضر به.

3- نسبة الكالسيوم فى الجسم.

4- فيتامين د ونسبته فى الدم.

5- التدخين والذى يؤثر بصورة مباشرة على كافة أجهزة الجسم ومنها العظام.



التدخين

وأوضح التقرير أن مشاكل ضغط الدم سواء بالارتفاع أو الانخفاض تساعد على فقدان الجسم توزانه، وتسبب فى إصابة الشخص المصاب به بالسقوط وتعرض عظامه للخدش أو الكسور ، فهو عنصر فعال فى سلامة وصحة الجسم.

وقال التقرير إن النظام الغذائى الصحى الغنى بالفيتامينات والكالسيوم هو الداعم الرئيسى لصحة العظام، من خلال تناول الخضراوات والفواكة الطازجة، والابتعاد عن الأكلات السريعة المرتفعة الدهون الضارة وغير الصحية لجسم الإنسان، كما أن التعرض لأشعة الشمس الصحية تساهم فى تكوين فيتامين د المكون لبنية العظام، وقلة التعرض لها يسبب أمراضا كثيرة للعظام.

وأوضح التقرير أن العادات الصحية الخاطئة والسيئة من شأنها أن تعرقل استمرار حفاظ عظام الجسد على حالتها، ومن أبرز هذه العادات شرب التدخين والكحول، الذى يضعف من العظام ويسبب الهشاشة والخشونة عند الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات، ولا بد على كل الفئات العمرية ضرورة إجراء فحوصات دورية على العظام سواء كل 6 أشهر أو كل عام للتأكد من عدم تعرضها لأى تلف، وسرعة اتخاذ العلاج اللازم قبل الوصول إلى مضاعفات جسدية تعرقل ممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية.