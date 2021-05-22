احترس من عدم الالتزام بها.. اعرف أهم الإجراءات الاحترزاية أثناء الامتحانات بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وضعت جامعة سوهاج عددا من المحاذير المهمة على الطلاب اثناء انعقاد امتحان الفصل الدراسى الثانى، أو من خلال إقامتهم داخل المدن الجامعية، وذلك في سبيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، طبقاً للإجراءات الاحترازية وفى حالة مخالفة القواعد يتم تطبيق اللوائح الجامعية على المخالفين.

اليوم السابع يقدم لطلاب الجامعة أهم النقاط التي يجب أن يلتزموا بها أثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعى، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى أو خلال الإقامة بالمدن الجامعية:

أولا - الإجراءات التي يجب اتباعها داخل السكن الجامعى: -

يجب أن يحافظ الطلاب على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة بالمبنى، مثل دورات المياه – صالة استلام الوجبات – بهو المبنى، والالتزام بارتداء الكمامات في كل الأوقات خارج الغرف، ومراعاة استخدام المطهرات وغسل الأيدي بالحمامات، والاهتمام بنظافة الغرفة الخاصة بالطالب، ومراعاة سرعة إخطار عضو الفريق الطبي بأية تغيرات في الأعراض.

ثانيا - الإجراءات الاحترازية التي يجب إتباها أثناء أداء الإمتحان.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال التواجد بالحرم الجامعي.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل أماكن الجامعة والبوابات.

- سرعة الإبلاغ عن أية أعراض تظهر مع تحميل الطالب المسئولية في حالة إخفاء الأعراض.

- مراعاة عدم التجمع والتكدس بعد نهاية أعمال اللجان.

- الالتزام بإستخدام المطهرات وغسل الأيدي عند استخدام دورات المياه.

- عدم تبادل الأدوات بين الزملاء داخل اللجان.