اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء محطات الصرف الصحى بنطاق مدينة بلبيس الشرقية بتكلفة 593 مليون جنيه

السبت، 22 مايو 2021 03:10 م
إنشاء محطات الصرف الصحى بنطاق مدينة بلبيس الشرقية بتكلفة 593 مليون جنيه رئيس مركز ومدينة بلبيس يتفقد أعمال محطة الصرف الصحى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء محطات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمنى المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس ، أنه جارى تنفيذ ، عدد من المشروعات فى قطاع الصرف الصحى ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة صرف صحى بغيته على مساحه 355 متر وبطاقة إستعابية 35 لتر/ ثانيه وبتكلفه 20 مليون جنيها ، لخدمة القرية ، وجارى تنفيذ معدايه على خط الطرد أسفل مصرف بلبيس لربطها بمحطة معالجة العدلية، كما أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء توسعات شبكات إنحدار بلبيس عبارة عن توسعات شبكات انحدار للمناطق المستجدة بمناطق (أبو لبن– أرض الجوت – السلخانة – عبدالمنعم رياض) وبتكلفه 53 مليون جنيها ، كما أنه جارى الانتهاء من أعمال صرف صحى ميت جابر ، ( محطة معالجة  5الف م3/ يوم ومحطة رفع ) بتكلفه 120 مليون جنيها ، حيث تم الانتهاء من محطة الرفع بنسبة 75% أعمال مدنية ، وتم الانتهاء من خط الطرد بنسبة 80% ، كما أن نسبة تنفيذ محطة المعالجة 5% (سور المحطة) وتم تنفيذ أعمال مدنيه بنسبة 45%  .

كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى منية سلمنت (محطة رفع ) حيث تم الانتهاء من مبنى محطة الرفع بنسبة 100% والشبكات وخط الطرد بنسبه 80% بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه،

كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى أولاد سيف (محطة معالجة) 5 ألف م3/ يوم القيامة بنسبة تنفيذ 25 ٪ وبتكلفه 70 مليون جنيه.

كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى أولاد سيف ( محطة رفع ) 5 ألف م3/ يوم بنسبة تنفيذ 90٪ بتكلفة 15 مليون جنيه ، كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى الروضة (محطة رفع ) بنسبة تنفيذ 90 ٪ بتكلفة 15 مليون جنيه.


الشرقية

محافظ الشرقية

انشاء محطة صرف صحى

رئيس مركز ومدينة بلبيس

انشاء محطة صرف صحى ببلبيس

محطة صرف سلمنت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يعلن شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

الخميس، 20 مايو 2021 10:48 ص

محافظ الشرقية: إنشاء 7 مدارس بمركز ديرب نجم بتكلفة 30 مليون و163 ألف جنيه

الأربعاء، 19 مايو 2021 02:37 م

محافظ الشرقية يشكل لجنة للتحقيق فى اتهامات إدارة دار إيواء بسوء معاملة النزلاء

الثلاثاء، 18 مايو 2021 09:32 م

محافظ الشرقية يشهد انطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى.. صور

الثلاثاء، 18 مايو 2021 01:02 م

اليوم.. انطلاق أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة للطلائع بمحافظة الشرقية

الثلاثاء، 18 مايو 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة