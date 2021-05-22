إنشاء محطات الصرف الصحى بنطاق مدينة بلبيس الشرقية بتكلفة 593 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء محطات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمنى المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس ، أنه جارى تنفيذ ، عدد من المشروعات فى قطاع الصرف الصحى ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة صرف صحى بغيته على مساحه 355 متر وبطاقة إستعابية 35 لتر/ ثانيه وبتكلفه 20 مليون جنيها ، لخدمة القرية ، وجارى تنفيذ معدايه على خط الطرد أسفل مصرف بلبيس لربطها بمحطة معالجة العدلية، كما أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء توسعات شبكات إنحدار بلبيس عبارة عن توسعات شبكات انحدار للمناطق المستجدة بمناطق (أبو لبن– أرض الجوت – السلخانة – عبدالمنعم رياض) وبتكلفه 53 مليون جنيها ، كما أنه جارى الانتهاء من أعمال صرف صحى ميت جابر ، ( محطة معالجة 5الف م3/ يوم ومحطة رفع ) بتكلفه 120 مليون جنيها ، حيث تم الانتهاء من محطة الرفع بنسبة 75% أعمال مدنية ، وتم الانتهاء من خط الطرد بنسبة 80% ، كما أن نسبة تنفيذ محطة المعالجة 5% (سور المحطة) وتم تنفيذ أعمال مدنيه بنسبة 45% .

كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى منية سلمنت (محطة رفع ) حيث تم الانتهاء من مبنى محطة الرفع بنسبة 100% والشبكات وخط الطرد بنسبه 80% بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه،

كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى أولاد سيف (محطة معالجة) 5 ألف م3/ يوم القيامة بنسبة تنفيذ 25 ٪ وبتكلفه 70 مليون جنيه.

كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى أولاد سيف ( محطة رفع ) 5 ألف م3/ يوم بنسبة تنفيذ 90٪ بتكلفة 15 مليون جنيه ، كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة صرف صحى الروضة (محطة رفع ) بنسبة تنفيذ 90 ٪ بتكلفة 15 مليون جنيه.