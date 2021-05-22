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إقبال على شواطئ بورسعيد بعد غلق أكثر من عام.. فيديو وصور

السبت، 22 مايو 2021 05:43 م
إقبال على شواطئ بورسعيد بعد غلق أكثر من عام.. فيديو وصور
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم السبت، للوقوف على إقبال المصطافين في أول أيام فتح الشواطئ بعد غلق دام لما يقرب من عام كامل بسبب فيروس كورونا.

 

ومن جانبه، قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، إنه تم الاستعداد لإعادة فتح الشواطئ وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء باستثناء القرارات الغلق، بـ 60 منقذا، بأحياء بورسعيد، ومدينة بورفؤاد.

وأكد مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أنه تم تطهير وتعقيم الكافتيريات الموجودة على الشاطئ، كما يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والمسافات المتباعدة.

شاطئ-محافظة-بورسعيدد
شاطئ-محافظة-بورسعيدد

 

الإقبال-من-المواطنين
الإقبال-من-المواطنين

 

إقبال-المواطنين-على-الشاطئ
إقبال-المواطنين-على-الشاطئ

 


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