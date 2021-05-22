إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق السويس

السويس - سيد نون

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق السويس، نفق الشهيد أحمد حمدى، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات الاسعاف، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق السويس- نفق الشهيد أحمد حمدى، وقامت سيارات الإسعاف بنقل 8 مصابين فى الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الشرطة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين.

وقال مصدر طبى، أن المصابين يتم علاجهم حاليا بمستشفى السويس العام، وسيجرى عمليه جراحيه لأحد المصابين.