اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق السويس

السبت، 22 مايو 2021 02:40 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق السويس تصادم سيارات - أرشيفية
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق السويس، نفق الشهيد أحمد حمدى، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات الاسعاف، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق السويس- نفق الشهيد أحمد حمدى، وقامت سيارات الإسعاف بنقل 8 مصابين فى الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الشرطة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين.

وقال مصدر طبى، أن المصابين يتم علاجهم حاليا بمستشفى السويس العام، وسيجرى عمليه جراحيه لأحد المصابين.


السويس

تصادم سيارتين

تصادم سيارتين نقل

تصادم سيارات بطريق السويس

نفق الشهيد احمد حمدى

مستشفى السويس العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة