إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "قنا_الأقصر" الزراعي

قنا صابر سعيد

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "قنا-الأقصر" الزراعي، بناحية كوبري قرية كرم عمران، بجنوب محافظة قنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 4 مواطنين بكسور، إثر انقلاب سيارة ملاكي بناحية كوبري قرية كرم عمران بطريق "قنا-الأقصر" الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حمدي بشير جاد الرب 42عاما، محمد عبد الفتاح ربيع 41 عاما، ممدوح محمد حمادة 55عاما، أسامة رمضان أمين 41عاما وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، تحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.