اليوم السابع
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إحالة مدير مخبز بلدى متهم بالاستيلاء على أموال الدعم إلى المحاكمة في الجيزة

السبت، 22 مايو 2021 10:00 م
إحالة مدير مخبز بلدى متهم بالاستيلاء على أموال الدعم إلى المحاكمة في الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة مدير مخبز بلدى، لاستيلائه على أموال الدعم، إلى المحاكمة الجنائية. وكشفت التحقيقات، تحقيق المتهم أرباحا طائلة من وراء تلك العملية، واعترف في التحقيقات بالاستيلاء على أموال الدعم، من خلال إجراء عمليات صرف وهمية للخبز، وبيع الدقيق في السوق السوداء، وجمع بتلك الطريقة 370 ألف جنيه.
 
كما اعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه يبيع الدقيق بأسعار أعلى من الأسعار التي يحصل عليه بها، ويستولي على فارق القيمة لنفسه.
 
وكانت النيابة العامة أصدرت قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
 

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