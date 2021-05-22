أمن المنافذ يضبط 35 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 3 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1020) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (149) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات"تم ضبط قضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.