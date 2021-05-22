أمريكا تفرض عقوبات على عسكرى حوثى بارز متورط فى أعمال تهدد الاستقرار باليمن

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد مسؤول عسكري بارز في جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، مشيرة إلى أنه متورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة آندريا جاكي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية ـ الفضائية أمس الجمعة، إنه :"بصفته المسؤول العسكري الحوثي الكبير، محمد عبد الكريم الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي ألحقت الضرر بالمدنيين والآن يشرف على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة الإنسانية".